Kartal'ın kasasında 'Avrupa bereketi'

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yükselen ve bu sene de Şampiyonlar Ligi’nde 3’te 3 ile grubu lider götüren Beşiktaş’ın UEFA organizasyonlarından son iki sezonda kazandığı para yaklaşık olarak 40 milyon Euro oldu.

UEFA’nın resmi sitesi üzerinden açıklanan verilere göre Şampiyonlar Ligi’nde 2016-17 sezonunda yer alan takımlara toplam 1 milyar 396 bin Euro dağıtıldı.

Şampiyonlar Ligi grubunda geçen sezon üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden ve çeyrek finale yükselen Beşiktaş, en kazançlı Süper Lig ekibi oldu. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nden toplam 33 milyon 795 bin; Avrupa Ligi’nden ise 6 milyon 123 bin Euro gelir elde ederek toplamda 39 milyon 918 bin Euro’luk kazanç sağladı.

Avrupa Ligi’nde geçen sezon A Grubu’nu lider tamamlamasına rağmen turnuvaya son 32 turunda veda eden Fenerbahçe, toplam 10 milyon 815 bin Euro’luk geliriyle Beşiktaş’ın ardında yer aldı.