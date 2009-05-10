Kartal'ın Holosko ve Bobo'su var



Beşiktaş, son 6 maçta atılan 11 golün 7'sine imza atan Holosko ve Bobo ikilisiyle, Fortis Türkiye Kupası'na ve lig şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.





Turkcell Süper Lig'de Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek liderliği Sivasspor'dan alan Beşiktaş, Fortis Türkiye Kupası ile şampiyonluğa ulaşmak için golcü oyuncuları Holosko ve Bobo'ya güveniyor.



Kupada ve ligde yaptığı son maçlarda sakatlığı nedeniyle Nobre'yi kullanamayan siyah-beyazlı ekip, bu oyuncunun yerine forvette görev alan Holosko ve Bobo ikilisinin golleriyle iki kupadaki iddiasını sürdürdü.



Nobre'siz son 6 maçında kupada ve ligde 11 gol atan siyah-beyazlı takım, bu gollerin büyük bölümünü Holosko ve Bobo ikilisinin ayağından buldu.



Yaptığı 6 maçtaki 11 golün 7'sini Bobo ve Holosko ile bulan ''Kara kartallar'', Fortis Türkiye Kupası'nda ve ligde mutlu sona ulaşmak için yine bu oyuncularına güveniyor.



HOLOSKO ÇOK FORMDA



Beşiktaş hedefe yaklaştıkça Slovak oyuncu Holosko form grafiğini yükseltmeye başladı.



Holosko, Fortis Türkiye Kupası'ndaki yarı final rövanş maçının yanı sıra ligde de attığı 4 golle takımına büyük katkı yaptı. Slovak oyuncu, özellikle son 4 karşılaşmayı boş geçmedi ve hepsinde topu filelerle buluşturma başarısı gösterdi.



Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşında Ankaraspor'a 1 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, ligde ise üst üste Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Ankaraspor mücadelesinde 1'er gol kaydetti.



BOBO DA KATKI YAPTI



Nobre'nin yokluğunda ileri uçta görev yapan bir diğer oyuncu Bobo da golleriyle takımını hedefe taşıyan oyunculardan biri oldu.



Bobo, özellikle takımının kazandığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı oyuncunun gol attığı maçlarda ligde Kocaelispor, Eskişehirspor ve Ankaraspor'u mağlup ederek toplamda 9 puan aldı.



TELLO-YUSUF DA ASİSTLERİYLE DESTEK VERDİ



Beşiktaş'ta Bobo-Holosko attıkları gollerle takımlarını taşırken, bu oyunculara en büyük desteği asistleriyle Yusuf ve Tello verdi. Eskişehirspor ile yapılan maçta Yusuf oynadığı futbol ve Holosko'ya yaptığı asistle dikkat çekerken, Ankaraspor maçında ise oyunun seyrini sonradan dahil olan Tello değiştirdi. Yusuf, ayrıca Kocaelispor maçında da 1 gol atma başarısı gösterdi.



Maçta 69. dakikada Delgado'nun yerine skorun 1-1 olduğu sırada oyuna dahil olan Tello ise 88. dakikada yaptığı ortada topu Bobo ile buluşturdu.



Beşiktaş, Bobo'nun attığı golle durumu 3-1 getirirken, Tello, takımı adına son golü atarak takımının farklı bir şekilde galip gelmesini sağladı.



