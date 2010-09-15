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Spor

KARTAL'IN HEDEFİ GRUPTAN ÇIKMAK İSTANBUL (A.A)

15 Eylül 2010 22:45

-KARTAL'IN HEDEFİ GRUPTAN ÇIKMAK İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Mert Nobre, UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu, bunu gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Nobre, yarın oynanacak CSKA Sofya maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında rakiplerine saygı duyduklarını belirterek, ''Hedefimiz gruptan çıkmak ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi bir takımımız var. Gruptan çıkmak için evimizdeki maçları kazanmalıyız ve bunu da yapmak istiyoruz'' dedi. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale kadar gidip gidemeyeceği yönündeki bir soruya da Nobre, ''Mayıs ayına kadar çok yolumuz var. Oraya kadar gitmek istiyorsak öncelikle yarını geçmemiz gerekiyor. Maç maç düşünüp öyle yolumuza devam etmeliyiz'' diye yanıt verdi.  -FENERBAHÇE DERBİSİ- Mert Nobre, Fenerbahçe ile hafta sonunda yapacakları derbi maçla ilgili soruyu, ''CSKA Sofya maçından sonra Fenerbahçe maçını düşünmeye başlayacağız. Şu anda önceliğimiz yarınki maç'' diye yanıtladı.  Geçen sezona oranla bu sezon daha iyi oynadığının belirtilmesi üzerine Nobre, ''Benim için bu sezon güzel başladı. Geçen sezon zor günler yaşadım, bu sezon önüme bakıyorum ve iyi gidiyor. Kriz sadece bende değil tüm takımda olmuştu. Forvet oyuncuları gol atamayınca daha büyük kriz yaşıyor. Tanrı'ya şükretmem lazım, krizden iyi bir şekilde çıktım'' ifadelerini kullandı. Nobre, bir soru üzerine de iki forvetle oynamayı sevdiğini kaydederek, ''Her zaman iki forvetle oynamayı daha çok arzulayan bir futbolcuyum ama burada karar veren hocamızdır. Hocamız ne karar verirse onu uygulayacağız'' dedi.

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