Kartal'ın gücü yetmedi!

T24

Beşiktaş'ta 7 eksik



'Gecekondu' sahaya indi



Sezon başından itibaren ligde zor günler geçiren Ankaragücü, geçtiğimiz hafta elde ettikleri Mersin İdman Yurdu galibiyetinin ardından Beşiktaş'tan da puan almayı başardı. 19. hafta ligdeki 5. beraberliğini elde eden Ankara ekibi, son sırada yer almaya devam ederken, puanını da 11'e yükseltti.Son 13 sezonda Ankaragücü karşısında sadece 1 kez yenilen Beşiktaş, genç oyuncularla mücadele eden rakibi karşısında galibiyeti getirecek golü bulamadı. Siyah beyazlı ekip, puanını 36'ya çıkartırken, lider Galatasaray'la olan puan farkının 7'ye çıkmasına engel olamadı.Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ankaragücü taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş taraftarları da kendilerine ayrılan kısmı tamamen doldurdu. Karşılaşmada protokol tribünü de tamamen doldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ise maçı kızıyla locada izlemeyi tercih etti. Başkent temsilcisi yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından ağırlıklı olarak alt yapıdan kurulu bir kadro ile maça çıktı. Bu arada, Ankara'da gün boyu yağan yağmur, maçın başlama saatine kısa bir süre kala kesildi.İstanbul temsilcisi, başkent deplasmanına 7 eksikle geldi. Siyah-beyazlılarda Quaresma ve ameliyat olan Mehmet Aurelio ile Hilbert başkente getirilmezken, takımla yeni çalışmaya başlayan Ersan'ın yanı sıra, Holosko, Sidnei ve Mehmet Akyüz de kadroda yer almadı. Beşiktaş'ta ayrıca Fernandes, Sivok ve Veli bu maçta sarı kart görmeleri halinde 20. haftada yapılacak olan Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan, geçen hafta Eskişehirspor maçında oyuna sonradan giren Simao bu karşılaşmada kaptan olarak ilk 11'de yer aldı.Spor Toto Süper Lig'de, Ankaragücü ile Beşiktaş karşılaşmasının ardından ev sahibi takım taraftarları sahaya girerek, rakip takım tribünlerine ulaşmaya çalıştı. Maçın bitimiyle birlikte Beşiktaş tribünlerindeki taraftarların meşale yakmasının ardından Ankaragücü'nün “Gecekondu” olarak bilinen taraftar grubu kale arkasındaki tribünlerden sahaya girdi. Beşiktaş tribünlerindeki taraftarlara ulaşmaya çalışan ev sahibi ekip taraftarlarını sahaya giren güvenlik güçleri ve özel güvenlik birimleri engelledi. Güvenlik güçleri, Ankaragücü taraftarlarını tekrar bulundukları kale arkası tribünlerine göndererek, olayların büyümesine engel oldu.