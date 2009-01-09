Kartal'ın gözü Obodo'da



Yabancı transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın Nijerya Milli Takımı’nın gelecek vaadeden yıldızı Christian Obodo’nun peşinde olduğu öğrenildi.



Udinese forması altında başarılı maçlar çıkaran ve Milan’ın da listesinde yer alan 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için İtalya’ya çıkarma yapan siyah beyazlıların ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı ifade edildi.



Ligin ikinci yarısı öncesi mutlak kaliteli bir yabancıyı takımda görmek istediğini dile getiren teknik direktör Mustafa Denizli, dün başkan Yıldırım Demirören ve genel sekreter Kenan Öner’le bir araya gelerek listedeki isimleri görüştü. Denizli’nin, ön libero ve takıma geriden destek verecek oyuncu konusundaki ısrarını yinelemesi üzerine, başkan kurmaylarını Çizme’ye gönderdi.



8 yıldır İtalya’da



Sezon başında renklerine bağladığı Thomas Zapotocny ve Sivok transferinde Udinese ile iyi ilişkiler içinde olan Kara Kartallar’ın ilk görüşmede memnun ayrıldığı ve bugün İtalyan ekibiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.



Futbola Nijerya’da Pleatu United takımında başlayan ve 2001’de Perugia ile İtalya’ya adım atan Christian Obodo, yaklaşık 8 yıldır Çizme’de top koşturuyor. Perugia’daki çıkışının ardından 2004-2005 sezonunda Fiorentina’ya geçen Obodo, 4 sezondur Udinese’nin başarısı için ter döküyor.



2007’de Portsmouth’a giden Sulley Muntari ile birlikte Udinese’nin belkemiği olan Nijeryalı futbolcunun bonservisinin 3,5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Aynı zamanda Nijerya Milli Takımı’nda da oynayan Obodo’nun Beşiktaş’a "Kulübümle anlaşırsanız gelirim" dediği belirtildi.



Açığı kapatacak



Delgado’nun sakatlığı, Edouard Cisse’nin beklentilerin altında bir performans sergilemesi üzerine yönetimden ısrarla yabancı takviyesi talebinde bulunan Mustafa Denizli, Obodo’nun alınması halinde orta sahadaki açığını bu futbolcuyla kapatacak.