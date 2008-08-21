Kartal'ın Gordon çıkmazı



Schindenfeld'i gönderemediği için Seriç'in lisansını alamayan siyah- beyazlıların son çare olarak yine ellerini ceplerine atacakları öğrenildi. Schdinfeld'i geçen sezonun ortasında Dinamo Zagrep'ten 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı alan Beşiktaş, yarım sezon için de futbolcunun kendisine 150 bin Euro vermişti. Bu sezon için de 300 bin euro garanti para karşılığı anlaşması bulunan Schindenfeld, dün menajer Sinan Engin ile yaptığı görüşmede parasını almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.



Siyah - Beyazlıların, ilk haftada oynatamayacakları Seriç'i ikinci haftada oynatabilmek için bu parayı ödemeyi düşündükleri öğrenildi. Böylece Beşiktaş'ta sadece 7 maçta ilk 11'de forma giyen Schdenfeld'in faturası 2 milyon 450 bin Euro olacak.



Öte yandan Beşiktaş'ta yeni kaptan Delgado'nun affedilen İbrahim Üzülmez'le bir görüşme yaptığı da belirtildi. Arjantinli futbolcunun "Takımın kaptanı benim ama benim kaptanım yine sensin. Kaptanlık tecrübenden yararlanmak istiyorum" dediği, İbrahim'in de "Her zaman yanındayım" karşılığını verdiği öğrenildi.



