T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal'ın Gordon çıkmazı

Beşiktaş, sezona girmeden çözmeye çalıştığı Gordon Schdinfeld krizinde henüz istediği sonucu alamadı.

21 Ağustos 2008 03:00


Schindenfeld'i gönderemediği için Seriç'in lisansını alamayan siyah- beyazlıların son çare olarak yine ellerini ceplerine atacakları öğrenildi. Schdinfeld'i geçen sezonun ortasında Dinamo Zagrep'ten 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı alan Beşiktaş, yarım sezon için de futbolcunun kendisine 150 bin Euro vermişti. Bu sezon için de 300 bin euro garanti para karşılığı anlaşması bulunan Schindenfeld, dün menajer Sinan Engin ile yaptığı görüşmede parasını almadan bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Siyah - Beyazlıların, ilk haftada oynatamayacakları Seriç'i ikinci haftada oynatabilmek için bu parayı ödemeyi düşündükleri öğrenildi. Böylece Beşiktaş'ta sadece 7 maçta ilk 11'de forma giyen Schdenfeld'in faturası 2 milyon 450 bin Euro olacak.

Öte yandan Beşiktaş'ta yeni kaptan Delgado'nun affedilen İbrahim Üzülmez'le bir görüşme yaptığı da belirtildi. Arjantinli futbolcunun "Takımın kaptanı benim ama benim kaptanım yine sensin. Kaptanlık tecrübenden yararlanmak istiyorum" dediği, İbrahim'in de "Her zaman yanındayım" karşılığını verdiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24