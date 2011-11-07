-Kartalın enerjisi yetmedi ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, "İlk yarıda iyiydik ve soyunma odasına 2-0 önde girdik. Ancak bugün enerjimiz yetmedi, futbolcularım süperman değil, makina değil, hepsi insan" dedi. Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nin 4-2 galibiyetiyle biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak pozisyon hatası nedeniyle erken gol yediklerini, bunun da takımın genç olmasına bağlanması gerektiğini ifade etti. Karşılaşmanın devre arasında futbolcularla yaptığı konuşmada, 2. yarının hemen başında gol bulmaları gerektiğini söylediklerini belirten Çapa, ''2-2 yaparsak galip geleceğimizi biliyorduk. Çünkü genç bir takıma sahibiz ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü maç yaptı. Ayrıca 70. dakikadan sonra düşüş yaşadığını biliyorduk. Gençlerbirliği taraftarına bu galibiyeti hediye ediyoruz'' diye konuştu. Gençlerbirliği'nin eski kimliğine tekrar büründüğünü kaydeden Çapa, şöyle devam etti: ''Soner, Ümit Milli Takıma tekrar çağrıldı. Hurşut, Soner, Yasin her gün biraz daha üstüne koyarak ilerliyor. Bize sezon başında genç futbolcuları kazanmamızı söylediler. Biz de bunun için çalışıyoruz. Sonuca göre hedefler değişmezse Türk futbolu kazanır. Biz teknik direktörler de uzun vadeli planlar yapabiliriz.'' Gençlerbirliği futbolcularından Erdal da, 2. yarıda olağanüstü bir mücadele sergilediklerini belirterek, ''Alnımızın akıyla bu maçı kazandık'' dedi. Maçı çevirebildikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden Erdal, bütün arkadaşlarını tebrik ettiğini söyledi. Yasin de ilk yarıda basit goller yediklerini ifade ederek, 2. yarıda birçok gol pozisyonuna girdiklerini ve bunları değerlendirdiklerini söyledi. -Beşiktaş cephesi- Konuşmasına Gençlerbirliği'ni tebrik ederek başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, yenilgi nedeniyle üzüntülü olduklarını ancak 3 günde bir maç yapan oyuncularını tebrik ettiğini söyledi. Carvalhal, ''Bu süreçte böyle sıkıntılar da yaşanabiliyor. İlk yarıda iyiydik ve soyunma odasına 2-0 önde girdik. Ancak bugün enerjimiz yetmedi, futbolcularım süperman değil, makina değil, hepsi insan'' diye konuştu. Takımda neden rotasyon olmadığına ilişkin bir soruya, ''Yaptığımda da eleştiriliyorum. Geçen hafta da rotasyon yapmadık. 3 gün dinlenmek ayrı, 4 gün dinlenmek ayrı'' şeklinde yanıt verdi. Portekizli teknik adam, ''Kendi vatandaşlarınıza söz geçiremiyorsunuz diye eleştiriliyorsunuz. Her oyuncu dinlendiriliyor. Portekizliler neden dinlendirilmiyor'' sorusunu da, ''Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm, Portekizlerin değil. Kişisel konuşmak istemiyorum. Biz bir takımız, ben de takımın teknik direktörüyüm. Bahsettiğiniz futbolcular ofansa dönük olduğu için oyunda kalmalarını doğru bulduk'' diye yanıtladı. Beşiktaşlı futbolculardan Hilbert de basın toplantısında, ''İyi başladık, goller de bulduk. İkinci yarıda enerjimiz kalmadı ve goller yedik. Üzgünüz, önümüze bakmalıyız ve Galatasaray maçını kazanarak bu yenilgiyi unutmalıyız'' dedi. Beşiktaşlı Veli de ''2. yarıda yorgunluk kendini gösterdi. Gençlerbirliği iyi bir takım ve bunu gösterdiler. Galip geldiler. Onları tebrik ediyorum'' diye konuştu.