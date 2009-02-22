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Spor

Kartal'ı yabancıları uçuruyor

Beşiktaş'ta bu sezon Turkcell Süper Lig'de atılan 33 golün 30'unda yabancı futbolcuların imzası var.

22 Şubat 2009 02:00


Beşiktaş'ta bu sezon Turkcell Süper Lig'de atılan 33 golün 30'unda yabancı futbolcuların imzası var. Bu sezon Türk futbolcular Beşiktaş adına 2 gol atarken, diğer gol de kendi kalesine atan Slovak Kratochvil'den geldi

Beşiktaş'ta Turkcell Süper Lig'in geride kalan 21 haftasında gollerin büyük bir bölümünü yabancı futbolcular attı.

Siyah-beyazlılar, 21 haftada rakip fileleri 33 kez havalandırırken, bunların 30'u (yüzde 90.90) yabancı futbolculardan geldi.

Beşiktaş'ta Türk futbolcular, Serdar Özkan ve Batuhan ile sadece 2 gol atarken, diğer gol de Denizlispor maçında kendi kalesine gol atan Slovak Roman Kratochvil'den geldi.

Serdar Özkan, 4. haftada 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren maçta 1 gol kaydederken, devre arasında Eskişehirspor'a kiralık verilen Batuhan Karadeniz ise 6. haftada 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle biten maçta takımının ilk golünü atmıştı.

Siyah-beyazlılarda, 6. haftadaki Batuhan'ın golünden sonra Türk futbolcular gol atmayı başaramadı.

EN GOLCÜSÜ NOBRE

Türk statüsünde oynayan, ancak değerlendirmede yabancı futbolcular içinde yer alan Brezilya asıllı Mert Nobre, siyah-beyazlıların en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Bu sezon ligde toplam 9 gole imza atan Nobre'yi, 5'er golle Bobo, Delgado ve Holosko izliyor. Tello 3, savunma oyuncuları Sivok'un 2, Zapotocny'nin de 1 golü bulunuyor.

LİGDEKİ GOLCÜLERİ

Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki golcüleri şöyle:

Nobre..........: 9

Bobo...........: 5

Delgado........: 5

Holosko........: 5

Tello...........: 3

Sivok...........: 2

Zapotocny.....: 1

Serdar Özkan.: 1

Batuhan........: 1

Kratochvil......: 1 (Kendi kalesine)

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