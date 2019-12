Kartal'ı durdurablene aşk olsun!

T24 - Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yenildiği haftada Beşiktaş Sivas deplasmanında Bobo'nun sakatlanma pahasına attığı golle üç puanı aldı. Spor yorumcusu Bilal Meşe dün akşam oynanan maçı değerlerlendirdi.



İşte Meşe'nin Milliyet gazetesinde bugün (30.11.2009) yayımlanan yazısı:



Ligde müthiş bir seri yakalayan Kartal’ın hızını Yiğidolar da kesemedi. Siyah-beyazlılar, Manchester zaferinin ardından zorlu Sivas deplasmanında Bobo ile sonuca gitmesini bildi, üst üste 8. galibiyetini elde etti, ikinci sıraya yerleşti.



Böylesi yoğun maç trafiğiyle boğuşan Beşiktaş’tan üst düzeyde futbol beklemek haksızlık olur. Şampiyonlar Ligi’nde büyük hedeften kopan, Avrupa Ligi’ni kovalayan Beşiktaş, ligde benzetme yerindeyse tam KARTAL gibi... Öyle bir çıkış yakaladı ki, durdurana aşkolsun!



Denizli oyun şablonundan şartlar ne olursa olsun taviz vermiyor. Sivas’ta da yine tek forvet, yine kalabalık orta saha, hücumda çoğalan Beşiktaş izledik. Ne var ki, birçok as oyuncusundan yoksun Sivasspor karşısında ilk yirmi dakikada savunmasından çıkmakta zorlandı. 20’de Tabata’nın üst direkte patlayan şutuna kadar.



Oyun disiplinini üst düzeyde tutan, savunmada risk almayan Beşiktaş, Bobo ile bulduğu golle hem öne geçti, hem de rakibin baskısını üzerinden attı.



Denizli’nin ilk on birde şans verdiği Tabata, direkte patlayan şut dışında takımı adına hiçbir şey yapamadı. Nihat’ın da fazla verimli olduğu söylenemez. Sivok-Ferrari savunmanın göbeğini sağlam tuttular, rakibe çok fazla ciddi pozisyon vermediler. Ernst çok koştu, iyi mücadele etti.

Çok üst düzeyde futbol olmadı. Ancak Beşiktaş, zirvede alınan sürpriz sonuçları tek golle de olsa lehine çevirmesini bildi, özgüven duygusunu da öne çıkararak maçı kazandı.



Eee futbol bu... Düşünün Fenerbahçe 12 puan öndeydi, Beşiktaş ligden koptu denildiği haftalarda öyle çıkış yaptı ki, herşeyi terse döndürdü. Aynı geçtiğimiz sezonki gibi, asla pes etmiyor, tahminleri alt-üst ediyor, zirvenin ‘en büyük ortağı benim’ diye haykırıyor. 22’de Nihat’ın pasıyla buluşan Tabata’nın uzaktan şutu direkten döndü. 29. dakikada İbrahim Kaş sağdan indi, Bobo’ya çıkardı, Brezilyalı oyuncu Sedat’a rağmen topu kaleye gönderdi: 0-1. 35’te Musa’nın vuruşu az farkla direğin solundan auta gitti. 39’da Ernst’in pasıyla buluşan Bobo’nun golünü hakem yanlış kararla ofsayt gerekçesiyle saymadı. 46’da Sivas defansından topu kapan Ekrem’in vuruşu Petkoviç’ten döndü. 69. dakikada İbrahim Şahin’in sert şutunu Rüştü iki hamlede kontrol edebildi. 82. dakikada Ferhat’ın ortasında topla buluşan Erman’ın sert şutu yandan auta çıktı. 90’da Ernst’in, Petkoviç’in üzerinden aşırtması auta gitti. 90+2’de İbrahim Üzülmez soldan ceza sahasına gönderdi, topa kimse dokunamadı.



Maçın röntgeni



Maçın adamı



ERNST



Alman futbolcu, Beşiktaş’ın geçen sezonun devre arasından beri en büyük şansı. Böyle bir transferi kuşkusuz her hoca ister. Ernst dün yine sahanın her yerindeydi. Hem defansı hem de ofansı başarıyla yönetti. 10.5 numaraların yapması gerekeni kendisi yapmaya çalışıyor. Beşiktaş’ta bütün eksikliklerini tamamlayan Ernst kahraman oldu.

Topla buluşma: 61

Pas: 52

İsabetli pas: 47

Top çalma: 19

Top kaybetme: 7

Orta: 1

İsabetli orta: -

Yaptığı faul: -

Yapılan faul: -



Kırılma noktası



Erman'ın kaçırdığı



Karşılaşmanın 82. dakikasında Sivasspor kendisine bir puan getirecek golü atmaya çok yaklaşmıştı. Ferhat’ın ortasıyla Beşiktaş ceza sahasının arkasında buluşan Erman rakibinden iyi sıyrıldı. Rüştü’yü çaprazdan gören Erman’ın sert şutu yandan auta gidince Sivasspor mutlak beraberlikten oldu.