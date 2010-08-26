-KARTAL HAZIRLIKLARIN TAMAMLADI HELSİNKİ (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla yarın yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlı takım, maçın oynanacağı Sonera Stadı'nda akşam saatlerinde bir idman gerçekleştirdi. İlk 15 dakikalık bölümü basına açık olan idmanda siyah-beyazlı futbolcular, ilk bölümde pas çalışması yaptılar. Beşiktaş, antrenmanı taktik çalışmalarla tamamlayıp maç saatini beklemeye başladı. -GÜVENLİK HASSASİYETİ- Beşiktaş'ın HJK Helsinki takımıyla yapacağı maç öncesi güvenlik önlemlerinin üzerinde hassasiyetle duruluyor. HJK Helsinki yetkililerinden bu konuya hassasiyet gösterilmesi ve dikkat edilmesi istendiği öğrenilirken, talepler doğrultusunda yarın maç öncesi, sırası ve sonrasında yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağı bildirildi. -16 YIL SONRAKİ RÖVANŞI VERMEK İSTEMİYOR- HJK Helsinki maçının hazırlıklarını bugünkü idmanla tamamlayan Beşiktaş, 16 yıl sonra bir kez daha karşılaşacağı rakibine rövanşı vermek istemiyor. 1994-95 sezonunda Kupa Galipleri Kupası'nda iki maç birbiriyle eşleşirken, Beşiktaş rakibini saf dışı bırakmıştı. İlk maçta Finlandiya temsilcisini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan da 1-1 berabere ayrılıp tur atlamıştı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sefer rakibinin karşısına çıkan ve ilk maçta 1994-95'de olduğu gibi kendi sahasında maçı 2-0 kazanan Beşiktaş, yarın da rakibini yenerek hem 16 yıl sonraki rövanşı vermemeye, hem de tur atlamaya çalışacak. Bu arada, bugün Finlandiya'da başkan Yıldırım Demirören'in katılımıyla sözleşme imzalayan Marco Aurelio, yeni takımından önce İstanbul'a gitti. Aurelio, yarın sağlık kontrolünden geçecek.