-KARTAL EVİNDE VURULDU İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Spor Toto Süper Lig maçında Beşiktaş, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olarak 2. haftada sezonun ilk yenilgisini aldı. 54. dakikada Tevfik'in soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gökhan Süzen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 55. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza alanı içinde solda topla buluşan Ernst'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 57. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor yarı alanından atılan uzun topa Ferrari müdahale edemedi. Bu oyuncundan önce topa sahip olan İskender, sol çaprazdan ceza alanına girdiği anda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi. 63. dakikada Holmen'in pasında solda topla buluşan İbrahim Akın, kaleci Cenk'in çıktığı anda aşırtma bir vuruş yaptı. Ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. 65. dakikada Hilbert'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Delgado, kaleci Hasagic'in müdahalesi sonrası meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Karambolün ardından top Nihat'ın önünde kalırken, bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üstten auta attı. 80. dakikada Tabata'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Guti'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti. 84. İbrahim Akın'ın pasında solda topla buluşan Ekrem, çaprazdan ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci Cenk'ten seken meşin yuvarlak kornere çıktı. 90. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ortasında arka direkte Holosko ile birlikte yükselen Nobre, takım arkadaşının pozisyonunu bozması sonrası kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi. 90+1. dakikada ani gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında, Gökhan Süzen'in ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan İbrahim Akın, topu kalesinden çıkan Cenk'ten kurtardıktan sonra ceza alanına girdi. İbrahim Akın, meşin yuvarlağı boş filelere atarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 90+2. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanında oluşan karambolde Holosko, kaleciden önce topa vurmasına rağmen meşin yuvarlak auta gitti ve Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 yitirerek ligin daha 2. haftasında 3 puan kaybetti. Stat: BJK İnönü Hakemler: Fırat Aydınus xx, Baki Tuncay Akkın xx, Aleks Taşcıoğlu xx Beşiktaş: Cenk xx, Erhan x, Ferrari x, Ersan x, İbrahim Üzülmez xx, Hilbert xx (Dk. 66 Tabata xx), Ernst xx, Delgado xx (Dk. 66 Guti x), Quaresma xx, Nihat x (Dk. 77 Nobre x), Holosko x İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic xx, Rızvan xx, Mehmet xx (Dk. 46 Gökhan Süzen xx), Metin xxx, Ekrem xx, Tevfik xx, Zeki xx (Dk. 71 Efe x), Mahmut xx, Holmen xx, İbrahim Akın xxx, İskender xxx (Dk. 83 Tum x) Goller: Dk. 57 İskender, Dk. 90+1 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı Kartlar: Dk. 10 Cenk (Beşiktaş), Dk. 29 Metin, Dk. 40 Zeki, Dk. 43 Mehmet, Dk. 59 Rızvan, Dk. 86 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)