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Spor

Kartal'dan sürpriz hamle

Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başladı.

02 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi kadrosuna takviye yapmak için çalışmalara başladı.

Ligin devre arası tatiline girdiği günden bu yana transferde sessizliğini koruyan Siyah Beyazlı ekip, ilk olarak orta sahasına katkı yapmak için temaslarını hızlandırdı. Orta sahada ön libero bölgesinde görev yapacak bir futbolcu arayan Siyah Beyazlıların, menajerliğini Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi'nin yaptığı Borislav Jovanovic ile ilgilendiği öğrenildi.

Sırbistan İkinci Ligi takımlarından FK Srem Sremska Mitrovica'da forma giyen, 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Sırp futbolcunun İstanbul'da olduğu kaydedildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin denenmesine sıcak baktığı genç oyuncunun, Siyah Beyazlı takımla birlikte 10 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılması bekleniyor. Ancak kadrosunda 8 yabancı futbolcu bulunan Siyah Beyazlı ekibin bu oyuncuyu transfer etmek istemesi halinde yabancı kontejanında yer açması gerekecek.

İlk olarak Beşiktaş ile Antalya kampında antrenmanlara çıkması düşünülen Jovanovic'in beğenilmesi halinde Siyah Beyazlı takımın kadrosunda bulunan bir yabancı oyuncunun sözleşmesinin feshedilebiliceği gündeme gelecek. Böyle bir karar verilmesi halinde bu futbolcunun Antony Seric olması bekleniyor.

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