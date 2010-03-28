Kartal'dan muhteşem geri dönüş

T24 - Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Eskişehirspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor'u İnönü Stadyumu'nda ağırladı.



Karşılaşmaya çok hızlı giren Eskişehirspor, ilk 21 dakika içinde 2 gol bularak İnönü Stadyumu'nda şok etkisi yarattı. Ancak seyircisnin desteğiyle kısa sürede toparlanan Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Nihat, Bobo ve Holosko'nun golleriyle rakibine karşılık vererek sahadan 3-2 galip ayrılmayı bildi.



Şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 paunı hanesine ekleyen Beşiktaş, 55 puana yükseldi.



Eskişehirspor'da maçın henüz ikinci dakikasında Ferrari'nin yaptığı hatayla ceza sahası içinde topla buluşan Ümit Karan, boş pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla topu Rüştü'nün yanından ağlara gönderdi: 0-1.



Beşiktaş henüz ilk golün şokunu atlatamamışken siyah beyazlı ekibin kalesine etkili gelmeye devam eden Eskişehirspor, Ernst'in 21. dakikada Alper'i ceza sahası içinde düşürmesiyle birlikte penaltı kazandı.



Penaltı vuruşunu, ilk gölün sahibi Ümit Karan kullandı. Tecrübeli oyuncu, bir kez daha kaleci Rüştü'yü mağlup ederek farkı 2'ye çıkarttı: 0-2.



Bu dakikadan sonra daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başlayan Beşiktaş, aradığı golü 31. dakikada Nihat Kahveci ile buldu. Ekrem'in pasını iyi takip eden tecrübeli isim, topu ağlarla buluşturdu.



Kalan sürede başka gol olmazken, Eskişehirspor ilk devreyi de 2-1 önde tamamladı.



İkinci devreye etkili başlayan taraf Beşiktaş oldu. Konuk ekibin kalesinde net pozisyonlar yakalayan siyah beyazlı ekip, 59. dakikada skora 2-2 eşitlik getirdi. Kale önüne yapılan ortayı iyi takip eden Bobo, kafa vuruşuyla kaleci Ivesa'yı mağlup etti.



Bu dakikadan sonra galibiyet golü için yüklenme başlayan Beşiktaş, 73. dakikada Eskişehirspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Holosko'nun topu filelere göndererek 3-2 öne geçti.



Kalan bölümde başka gol olmazken, Beşiktaş maçı 3-2 kazandı.