Kartal'dan Lübnan'a yaz okulu

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Sarsmaz, Beşiktaş'ın adını tüm dünyaya yaymaya çalıştıklarını söyledi.



Sarsmaz, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında 60'a yaklaşan spor okulları bulunduğunu belirterek, "Beşiktaş'ın ismini tüm dünyaya yaymaya çalışıyoruz" dedi.



Kendilerinin yönetime gelmesinin ardından ilk kez spor okullarıyla ilgili bir bölüm olduğunu ifade eden Sarsmaz, "4-5 başlıklı amacımız vardı. Birincisi, bu okullar vasıtasıyla Beşiktaşlılığı hem yurt içinde, hem de yurt dışında yaygınlaştırmak. İkincisi, Beşiktaşlılar bu şekilde daha sosyalleşecekti. Üçüncüsü özkaynağımıza yeni sporcular kazandırılacaktı. Bunu da başardık. Beşiktaş'ın bayrağı bu şekilde dalgalanacak" diye konuştu.



Yönetici Sarsmaz, siyah-beyazlı kulübün 11 amatör dalda hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kulüp, bu hizmeti verirken de karşılıksız para harcıyor, yatırım yapıyor. Çok cüzi de olsa spor okullarından Beşiktaş'a kaynak oluşacaktı ve amatör dallarımıza bunları aktaracaktık. Bunu planladık ve yaymaya başladık. 60'a yaklaşan spor okulumuz oldu. Bu çalışmaları yaparken sadece futbol üzerinde durmadık. Futbol okullarımızda eğitim gören öğrenciler arasında bir anket yaparak, 'İkinci okulunuz ne olsun?' sorusunu sorduk. Yanıtlara göre basketbol, voleybol, cimnastik ile satranç okullarını da açmaya karar verdik."



LÜBNAN'DA SPOR OKULU



İzmir, Bandırma ve Ankara'da cimnastik okulları olduğunu kaydeden Nedim Sarsmaz, "Bunları yurt dışına da açmaya başladık. İngiltere, Hollanda, İsviçre ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra, Almanya'da 3 spor okulumuz oldu. Futbolun dışındaki branşlarda okullar açmayı sürdüreceğiz. Yeni bir açılım yaparak Lübnan'da yaz kampı şeklinde spor okullarımızda okuyan gençlerin katılabileceği organizasyonlar planlıyoruz. Yabancı dil ve sosyal alanlardaki bilgileri arttırmak için yaz kampları düşünüyoruz" diye konuştu.

