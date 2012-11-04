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Spor

Kartal'dan İnönü'de 'Gangnam Style'

Süper Lig'in 10. haftasında Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayan Beşiktaş, maçtan 3-0 galip ayrıldı

04 Kasım 2012 23:05

Süper Lig'deki zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş, sahasında ağırladığı Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti ve kritik bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan ikinci yarıda kırmızı kart görse de ilk 45 dakikadaki futboluyla alkış toplarken üçüncü golden sonra Holosko ile yaptığı 'Gangnam Style' dansı maça damgasını vurdu.

 
Beşiktaş'ın genç yıldızı Oğuzhan Özyakup, 31. dakikada farkı ikiye çıkartırken ilk yarının son anlarında yoktan var ettiği pozisyonda Holosko'ya harika bir asist yaparak takımının 3 farklı galibiyete ulaşmasını sağladı. Genç yıldız 49. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görüp oyun dışında kaldı.
 
Siyah beyazlılar bu galibiyetten sonra puanını 15 yaparken Mersin İdman Yurdu 8 puanda kaldı ve kötü gidişe dur diyemedi. Beşiktaş gelecek hafta sahasında Bursaspor'u konuk ederken Mersin İdman Yurdu da evinde lider Galatasaray'ı ağırlayacak.
 

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