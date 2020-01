Kartal'dan indirimli tarife

T24

Her maç ayak topu öykü kitabının bembeyaz sayfasıdır aslında. Her bir öykü de kendi kahramanını yaratır ki bu da oyunun kendi unsurlarından başkası değildir. Zaman zaman bir futbolcu, bazen teknik direktörler, kimi zaman hakem, ara sırada tribünler bu görevi üstlenir. Dün Dolmabahçe'de yazılan hikayenin net bir ana kahraman vardı. O da taraftar. Sadece kadınlar ve çocuklara açık olan karşılaşma, İnönü tribünlerinin kusursuz bir replikasıydı adeta. 3 bin kişilerdi belki ama hiç susmadılar. Belki nicelik olarak azlardı lakin nitelik olarak boş değillerdi. Bir de statların sadece kendilerine tahsis edilmesine olanak sağlayan küfüre hiç bulaşmamış olsalardı 'Sezon oscarı'nda heykelcikleri hazırdı.Ana kahraman belli olduğuna göre sıra yan karakterlere göz atmaya gelmişti. Kuşkusuz ki gecenin fiyakalısı ev sahihi Beşiktaş'tı. Öyle de başladılar. Henüz 2. dakika dolmadan Holosko'nun son çizgiden yaptığı ortada fileleri havanaldırmaya çalışıp bunda başarıya ulaşamayan Necip ve Simao'nun imdadına Veli yetişti. Kaleciden seken topu kafasıyla 'tip'leyip skoru 1-0'a getirdi.Bu andan sonra afisi buz gibi havada donan Kartal karşısında üçüncül karakter olarak Gaziantep Belediyespor belirdi. Aslında kendilerine yazılan rol belliydi ancak o kadar istekli oynadıklar ki kendi kendilerinin sahnelerini arttırdılar. 'En iyi yardımcı oyuncu' için önce 21'de Kenan'la yokladılar Siyah-Beyalıları. Fakat Rüştü doğru yerdeydi. Sonra da 36'da Samet'i burun buruna getirdiler kaleyle ama tecrübeli eldiven bu sefer de zamanlamada hata yapmadı. Yani çok istekliydi konuk ekip. Bunu da orta sahada bolca top kaybı yapan Beşiktaş karşısında bulacakları golle taçlandırmak istiyorlardı lakin ilk perdei çin olmayınca olmamıştı bir kere. Yine de önlerinde 45 dakikalık bir ikinci perde vardı umutları yeşil tutmak için.Ev sahibi 47'deki Simao-Mustafa köşe vuruşu organizasyonuyla bu ümitleri yer ile yeksan edebilirdi. Ya da 55'te İbrahim-Holosko ikilisiyle. Ama yapamadı. Bu fırsatlar skora sirayet etmeyince direnci artan Antep temsilcisi kontra pususunu sandıktan çıkardı. Bir kaç başarısız denemenin ardı da Serdar'dı. 63'te defansın ardına sarktığında Rüştü'yü geçebilseydi çözüm başka kurgulanabilirdi.Oyunun direksiyonuna oturan Kartal için Veli-Fernandes takası işleri sağlama almak ve çözümü kolaylaştırmak için atılmış bir adımdı ki Portekizli kendisinden bekleneni 73'teki frikik golüyle yerine getirmiş oldu: 2-0. Gaziantep Belediyespor'u heyecanlandıran ve farkı bire indiren sayı Kenan'ın ayağından gelse de hikayenin sonu değişmedi: 2-1. Neticede kazanmış oldu Beşiktaş hem de Ankaragücü maçından kalma keyifsiz oyunla.Dün akşam alkışların çok büyük kısmı, organize bir şekilde kara kesen geceyi ısıtan davullarıyla, beleştepe ile olan uyumlarıyla, her türlü ritüeli yerine getirerek ve soluksuz kalana kadar verdikleri destekleriyle kesinlikle 'Dişi Kartallar'dı.