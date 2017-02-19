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Spor

Kartal'dan 9 puanlık zafer

Beşiktaş en yakın takipçisiyle puan farkını 4'e çıkardı

19 Şubat 2017 23:54

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Beşiktaş kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk etti. Mücadele siyah beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 27. dakikada Talisca ve 69. dakikada Atınç kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'e yükselterek Medipol Başakşehir'e 4 puan, Galatasaray'a 7 puan, Fenerbahçe'ye de 10 puan fark atan Beşiktaş zirvede tek kaldı. Akhisar Belediyespor da 24 puanda kaldı. 

 

Beşiktaş tribünlerinden 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' sloganları

 

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