Kartal'daki 'Sevgi Yürüşü'ne yağmur muhalefeti

İSTANBUL ( DHA ) - 8 MART Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kartal Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı. Etkinliğe katılan kadınlar keyifli anlar yaşadı. Kartal Meydanı\'na kadar düzenlenmesi planlanan ‘Sevgi Yürüyüşü’ ise yağmur nedeniyle iptal edildi.

Kutlama Programı Kartal Belediyesi’ne bağlı eğitim veren kreş öğretmenleri ve Kartal Belediyesi’nde ikamet eden vatandaşların sabah 09:30’da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde bir araya gelmesiyle başladı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kartal Meydanına kadar düzenlenmesi planlanan ‘Sevgi Yürüyüşü’ korteji havanın yağışlı olması yüzünden iptal edildi. Ancak vatandaşlar Kartal Belediyesi Kültürel Etkinlik Çadırı’nda düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Keriş’in “Şiddet gösterilen kadınlarımız çalışmadıkları için eve bağlı kılınmak isteniyor. Kadınlara daha çok destek verilmeli , yasalarla korunmalı” şeklinde yaptığı konuşmasının ardından başlayan slayt gösterisi gerçekleştirildi. Ardından Murat Keser ve Buse Taş’ın mini konseri izleyenlere nostaljik dakikalar yaşattı. Agon Dans grubunun gösterisinin ardından Kartal Belediyesi Kreş çalışanları ile katılımcı vatandaşlar kokteyle katıldı. Kutlamanın sonunda ise kadınlar kendi aralarında müzik eşliğinde dans ederek kendi günlerini kutladı..

“SADECE KADINLARIMIZA DEĞİL, KİMSEYE ŞİDDET UYGULANMASIN”

Kutlamalara katılan misafirlerden Hanife Nazır, “Kadınlarımıza, çocuklarımıza, hayvanlarımıza hiçbir şiddet olmasın. Eşit olması lazım, eğer eşitlik olsa bu kadar şiddet gösterilmez” diye konuşurken; katılımcı Sürreya Bozturk Mete, “Erken evlilikte evliliğin bilinçli olmadığını düşünüyorum, kişiliğin oturması gerekiyor. Bu kadında da erkekte de geçerli” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUK BÜYÜTTÜK YEMEK YAPTIK, İLK DEFA KADINLAR GÜNÜNE KATILDIK”

Etkinliğe katılan kadın vatandaşlardan Hayriye Baktur ise, “Kadına şiddet uygulanıyor. Çevremizde görüyoruz, kendi ailemizde de yaşıyoruz. Hiçbir zaman kadınla erkek eşit olmadı olamaz da. Biz kadınlar yapıyoruz. Erkek döver bağırır biz boyun bükeriz. Çocuk büyüttük, yemek yaptık, ilk defa kadınlar gününe katıldık” şeklinde konuştu.

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