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 KARTAL'DAKİ CAMİYİ YAKAN KİŞİ KAMERADA

* Kartal'daki cami yangının sebebi belli oldu

21 Ekim 2017 19:27

* Kartal\'daki cami yangının sebebi belli oldu.

* Yangın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen bir kişinin çıkardığı tespit edildi.

* Gözaltına alınan kişinin camiyi yakma anları güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA
Kartal Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangının çıkış sebebi belirlendi. Güvenlik kamerasında yola çıkan polis, caminin yakıldığını belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan kişi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 46 yaşındaki İsmail B.\'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde İsmail B.\'nin ayaklarında yanık lekeleri olduğu da belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İsmail B.\'nin cami içindeki kitapları iki yerde toplayarak ateşe verdiği görülüyor.


Görüntü Dökümü:
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-Güvenlik kamerasından kundaklama anı
-Şüphelinin fotoğrafı
-Caminin içinden fotoğraf

//////////////GÜVENLİK KAMERASI
-Camiden yükselen dumanlar
-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Vatandaşlarla röp
-Cami görevlileri ile röp
-Olay yeri inceleme ekipleirnden görüntü
-Camiye girmeleri
-Caminin  boşltılması
-Cami ve çevresinin güvenlik şerdi ile kapatılması
-Genel ve detay görüntüler
21.10.2017 - 09.49 Haber Kodu : 171021014_
21.10.2017 - 10.11 Haber Kodu : 171021015
21.10.2017 - 11.15 Haber Kodu : 171021029
 

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