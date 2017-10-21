Kartal'daki Caminin çıkış sebebi belirlendi

Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL (DHA) - KARTAL Cevizli Mahallesi\'nde bulunan Kavaklı Camii\'nde yangının çıkış sebebi belirlendi. Yangın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlenen bir kişinin çıkardığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasında yola çıkan polis, caminin yakıldığını belirledi. Güvenlik kamerasına yansıyan kişi kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 46 yaşındaki İsmail B.\'nin aklı dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Yapılan kontrollerde İsmail B.\'nin ayaklarında yanık lekeleri olduğu da belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İsmail B.\'nin cami içindeki kitapları iki yerde toplayarak ateşe verdiği görülüyor.

(FOTOĞRAF)



