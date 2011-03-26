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Spor

KARTAL'DA YİĞİDO HAZIRLIĞI İSTANBUL (A.A)

26 Mart 2011 15:54

-KARTAL'DA YİĞİDO HAZIRLIĞI İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - Beşiktaş, Sivasspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını basına kapalı yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlıların, daha sonra ikişerli gruplar halinde tempolu koşular yaptığı bildirildi. Antrenmanın diğer bölümünde 3 gruba ayrılarak ayak tenisi oynayan siyah-beyazlıların, daha sonra taktik çalışmalar yaptığı duyuruldu. Bir grup minyatür kale maç yaparken, diğer grup yarım sahada taktik maçı oynadı. Grupların yer değiştirip taktik çalışmayı sürdürmesiyle idmanın sona erdiği kaydedildi.  Milli takım kamplarında bulunan İsmail Köybaşı, Necip Uysal, Ekrem Dağ, Hugo Almeida, Ricardo Quaresma ve Tomas Sivok'un yanı sıra izinli olan Manuel Fernandes, Guti Hernandez ve Simao Sabrosa antrenmana katılmadı. Onur Bayramoğlu ise takımdan ayrı koşarak kendi programı doğrultusunda çalıştı. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, Sivasspor maçının hazırlıklarını 28 Mart Pazartesi günü basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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