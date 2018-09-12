KARTAL'DA YANGINDA MAHSUR KALANLAR KURTARILDI-1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL DHA

Kartal\'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

-Kurtarma çalışması

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