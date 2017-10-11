Kartal'da uyuşturucu operasyonu

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 11 farklı adrese düzenlenen operasyona Özel harekat Timleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi Günay Sokak\'ta iki katlı bir eve giren polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldı. Operasyonda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirilken gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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