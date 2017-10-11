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KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi

11 Ekim 2017 09:17

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 11 Farklı adrese düzenlenen pperasyona Özel harekat Timleri de destek verdi. 
Operasyon kapsamında Çavuşoğlu Mahallesi Günay Sokak\'ta iki katlı bir eve giren polis ekipleri arama yaptı. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldı. Operasyonda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirilken gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü
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-Polislerin hazırlanması
-Polis araçların gidişi
-Özel harekat polislerinin binaya girmeleri
-Balyozla kapı kırmaları 
-Operas yapılan binadan görüntü
-Genel ve detaylar 

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