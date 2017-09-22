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KARTAL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi

22 Eylül 2017 10:05

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde toplanarak sabah 05.30 saatlerinde konvoylar halinde çıkan ekipler, Kartal\'da önceden belirlenen 12 adrese operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Orhantepe Mahallesi Sema Sokak\'ta bulunan bir binaya giren polis ekipleri dairede arama yaptı. Aramalar sırasında çevrede polis ekipleri ve Özel Harekat Timleri önlem aldı. Operasyonda bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirilken gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.
 
Görüntü Dökümü
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-Polis aracları operasyona doğru ilerlemesi
-Özel Harekat timleri
-Polis ekipleri
-Operasyon yapılan binaya girmeleri
-Çevrede özel harekat timleri ve Polis ekipleri önlem alması
-Özel harekat timleri binadan çıkması
-Zırhlı polis aracı
-Genel ve Detaylar
 

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