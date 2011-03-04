-KARTAL'DA TRABZONSPOR MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 04.03.2011 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yıldız oyuncularından yoksun başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde yapılan antrenmana Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında çeşitli yerlerine darbe alan Sivok, Aurelio, Almeida, Onur Bayramoğlu ile bağırsak enfeksiyonu geçiren Quaresma katılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan İspanyol yıldız Guti de çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine hemen başlanan Guti'nin durumunun yarın netlik kazanacağı bildirildi. Diğer sakat oyuncularla ilgili kulübün internet sitesine açıklamada bulunan kulüp doktoru Devrim Urgun, Sivok'un sağ dizine darbe aldığını, Aurelio'nun kalça ağrısı, Almeida'nın da bel ağrısı olduğu için idmana katılmadığını ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Onur Bayramoğlu'nun sol ayak dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildiğini ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağını kaydeden Dr. Urgun, bütün oyuncuların tedavilerine başlandığını dile getirdi. -TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI- Beşiktaş, 6 Mart Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyen oyuncular koşuların ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise pas, şut ve dar alan çalışmalarının ardından son bölümde yarım sahada taktik maçı oynayarak günü tamamladı. Beşiktaş'ın Alman çalıştırıcısı Bernd Schuster, yarın yapılacak antrenmanın ardından oyuncularını kampa alacak. Sezon başından beri birçok maç öncesi oyuncuları kampa almayan, zaman zaman önemli karşılaşmalarda bu uygulamaya giden Schuster, zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi oyuncularını kampa alacak. Siyah-beyazlı oyuncular, yarın akşam saatlerinde basına kapalı yapacakları idmanın ardından kampa girecek.