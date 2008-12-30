Kartal'da Tekke harekatı



Sezonun ilk yarısını sakatlıklar, cezalar ve hakem hataları nedeniyle istediği yerde bitiremeyen Beşiktaş, ara transferde ilk bombasını patlatmak için gün sayıyor.





Sabah'ın haberine göre; Sezon başında F.Bahçe'nin de gündemine gelen Fatih Tekke ile görüşen ve milli futbolcudan "Gelirim" yanıtını alan siyah-beyazlılar, golcü yıldızla prensip anlaşmasına vardı. Geçen hafta Köln ve Hertha Berlin'in transfer tekliflerine olumsuz yanıt veren Fatih, yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da olacak.



Dönmek istiyorum!



Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de takımda görmek istediği Fatih için Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı. Zenit ile sözleşmesi süren Fatih Tekke için siyah-beyazlılar, Rus ekibiyle masaya oturacaklar. Fatih'ten de "Türkiye'ye dönmek istiyorum" diyerek kulübünden transferi için yardımcı olunmasının isteneceği ve imzanın önümüzdeki hafta atılacağı ifade edildi.