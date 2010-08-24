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KARTAL'DA TARİHİ AHŞAP KÖŞK TAMAMEN YANDI İSTANBUL (A.A)

24 Ağustos 2010 02:18

-KARTAL'DA TARİHİ AHŞAP KÖŞK TAMAMEN YANDI İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Kartal'da çıkan yangında 3 katlı tarihi ahşap köşk tamamen yandı.  Alınan bilgiye göre, Yakacık Ayazma Caddesi üzerindeki 3 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Vatandaşların telefonla itfaiyeyi araması üzerine Kartal, Pendik ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi.  Binanın ahşap olması nedeniyle alevler, kısa sürede köşkü sardı. İtfaiye ekipleri, alevlerin bitişikte bulunan diğer ahşap binaya sıçramaması için önlem aldı. Yangın yaklaşık 1.5 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, köşk tamamen kullanılamaz hale geldi. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen köşkteki yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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