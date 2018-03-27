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Kartal'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KARTAL'da iki grup arasında iddiaya göre laf atma yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

27 Mart 2018 05:12

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KARTAL\'da iki grup arasında iddiaya göre laf atma yüzünden yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayın ardından kavgaya  karıştığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
 
Olay Kordonboyu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Sahil Yolu\'nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları ileri sürülen iki kişi ile sahil yolunda yürüyen ikisi kadın dört kişinin olduğu grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadınların bulunduğu gruptan bir kişi silah çekti ve ateş etmeye başladı. 
 
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan biri özel araçla hastaneye kaldırılırken diğeri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 
 
KAVGAYA KARIŞAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre boş kovan aradı. olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(FOTOĞRAFLI)

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