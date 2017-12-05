Kartal'da silahlı kavga: 2 ölü (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Kartal\'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), yakındaki taksi durağının önüne geldiğinde karşılaştığı kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülhalim Aydın silahla vuruldu.

Kemal Aydın Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın nedeni araştırılırken ölen 2 kişinin akraba olduğu öğrenildi.

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