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Kartal'da silahlı kavga: 2 ölü (1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Kartal'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

05 Aralık 2017 20:24

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA) Kartal\'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre; Kartal Cezaevi\'nden çıkan Kemal Aydın (45), yakındaki taksi durağının önüne geldiğinde karşılaştığı kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Kemal Aydın ile 16 yaşındaki Abdülhalim  Aydın silahla vuruldu.

Kemal Aydın  Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, Abdülhalim Aydın ise  Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İki yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavganın nedeni araştırılırken ölen 2 kişinin akraba olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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