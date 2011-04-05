-KARTAL'DA ROTA KUPA İSTANBUL (A.A) - 05.04.2011 - Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Gaziantepspor'u konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar nedeniyle moral bozukluğu yaşayan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarına katılabilme yolunda büyük önem verdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla ilerlemek istiyor. Çeyrek finalde Galatasaray'ı eleyen ve son dönemdeki futboluyla dikkatleri çeken Gaziantepspor karşısında yarı final ilk maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta, özellikle savunmada sıkıntı yaşanıyor. Ligde yapılan Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sivok ile yine Sivasspor maçında sakatlanan Ferrari'nin yokluğunda iki stoperini kaybeden Beşiktaş'ta, Ekrem'in durumu da henüz kesinlik kazanmadı. Siyah-beyazlılarda, Ersan ile Onur'un sakatlıkları devam ediyor. Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Fiyapı İnönü Stadı'nda seyircisiz olarak oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. -BEŞİKTAŞ'IN ''SESSİZ'' MAÇLARI Ziraat Türkiye Kupası'nda cezası nedeniyle yarın yapılacak Gaziantepspor maçına taraftar desteğinden yoksun çıkacak Beşiktaş, son dönemde ev sahibi takım sıfatıyla seyircisiz oynadığı 12 resmi maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar, 8'i Süper Lig, 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere seyircisiz oynadığı bu maçlarda toplam 23 gol atarken, kalelerinde ise 12 gol gördü. Siyah-beyazlıylar, bu sezon ceza aldığı için ligin ilk yarısında Spor Toto Süper lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer maçını Antalya Mardan Stadı'nda seyircisiz oynadı. -GAZİANTEPSPOR İLE İKİNCİ KEZ- Beşiktaş, bu sezon Gaziantepspor ile ikinci kez seyircisiz bir maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ligin ilk yarısında Bursaspor maçında çıkan olaylar nedeniyle aldığı ceza sonrasında Spor Toto Süper Lig'deki Gaziantepspor maçını tarafsız sahada seyircisiz oynamak zorunda kalmıştı. Antalya Mardan Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.