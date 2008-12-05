Kartal'da Ronaldo harekâtı



Beşiktaş'tan büyük transfer harekatı... Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ismi ünlü Brezilyalı yıldız Ronaldo ile anlaşmak üzere...



Dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Ronaldo, menajeri Juan Figger tarafından Beşiktaş'a teklif edildi.



Dış İlişkiler Sorumlusu Mario Berk ile görüşen Figger, sakatlığı nedeniyle 9 aydır forma giymeyen golcü futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğunu söyledi.



Türkiye'de forma giyen arkadaşlarından bilgi aldığı öğrenilen Ronaldo'nun, başkan Yıldırım Demirören'in onay vermesi halinde, Beşiktaş formasını giyeceği idda ediliyor.



Seriç'i devre arasında göndermeyi planlayan siyah-beyazlı yöneticiler 32 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızı alarak, hem dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak hem de taraftarlarının gönlünü kazanmak istiyor.



İki kez Avrupa'da yılın futbolcusu seçilen Ronaldo için en büyük soru işareti ise sakatlığı... Ronaldo, Zinedin Zidane'ın yoksul çocuklar için organize ettiği özel maçta, fazla kiloları ile dikkat çekmiş ve sadece 23 dakika sahada kalabilmişti.



Son olarak AC Milan'da dizinden geçirdiği sakatlığı nedeniyle 9 aydır forma giyemeyen yıldız futbolcu için gelecek sağlık raporu doğrultusunda transfer netlik kazanacak.

