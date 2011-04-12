-KARTAL'DA PORTEKİZ RÜZGARI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenerek haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş'ta ''Portekiz rüzgarı'' esiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor'u 3-0 mağlup ederek yarı final için avantaj yakalayan, ligde de Kasımpaşa'yı mağlup ederek üst sıralar için umutlarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, özellikle ''Quaresma ve çetesi'' olarak anılan Simao, Almeida ile Fernandes ile hücumda etkili olmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor ile yapılan ve 3-2 kazanılan maçla işbaşı yapan çete, bu mücadeleyle birlikte takımlarının 18 karşılaşmasında attıkları gollerle takımlarına büyük katkı sağladı. -34 GOLÜN YARISINA YAKINI ÇETEDEN- Beşiktaş sezonun ikinci yarısındaki 18 maçta 34 gol atarken neredeyse bu gollerin yarısını Quaresma, Almeida, Simao ve Fernandes'in ayağından buldu. Portekizli oyuncular bu 18 maçta toplam 16 gol atarak hücumda takımlarına büyük katkı sağladı. Quaresma, Simao, Almeida ve Fernandes, gollerin yüzde 47'sini atarak Beşiktaş için ne kadar önemli olduklarını gösterdiler. -İKİNCİ YARININ EN GOLCÜSÜ ALMEİDA- Portekizli oyuncular arasında ikinci yarıdaki resmi maçlar göz önüne alındığında en skorer isim Almanya'nın Werder Bremen takımından transferi gerçekleşen Almeida oldu. Devre arasında takıma katılan, ilk maçlarda bekleneni veremeyen ve eleştirilen Portekizli oyuncu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kendini göstermeye başladı. Almeida, Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er gol atarak takımına şu ana dek 6 gol kazandırdı. -LİDER QUARESMA HEM ATIYOR, HEM ATTIRIYOR- Portekizli çetenin lideri konumunda bulunan ve sezon başında Beşiktaş'a gelen Quaresma, attığı gollerin yanı sıra asistleriyle önemini gösterdi. Sezon başından beri klas hareketleri ve güzel futboluyla taraftarın sevgilisi haline gelen Quaresma, sezonun ikinci yarısında atılan 34 golün 4'üne imza attı. Portekizli oyuncu, bu gollerin yanı sıra son haftalarda özellikle Almeida'ya yaptığı asistlerle liderliğini gösterdi. -SİMAO DA ATIYOR- Beşiktaş'ta çetenin bir diğer üyesi Portekizli oyuncu Simao da skorer kimliğiyle dikkati çekti. Özellikle attığı frikik golleriyle öne çıkan Simao, devre arasında gelmesine rağmen takımı adına 4 golün sevincini yaşadı. -FERNANDES AZ OYNADI, AMA ATTI- Beşiktaş'ta Portekizli oyuncular arasında en az şans bulan Fernandes ise buna rağmen gol sevinci yaşama başarısı gösterdi. Ligde gol sevinci yaşamayan Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 2 golle Beşiktaş'a katkıda bulundu. -TAYFUR HAVUTÇU İLE ETKİLERİ ARTTI- Siyah-beyazlı ekipte Portekizli oyuncuların etkili futbolu, eski teknik direktör Bernd Schuster'in yerine genç teknik adam Tayfur Havutçu'nun gelmesiyle daha da arttı. Schuster dönemindeki sezonun ikinci yarısındaki 14 maçta ''Q7 ve Çetesi'' 8 gole imza atabilirken, Havutçu yönetiminde çıkılan 4 karşılaşmada ise 7 gol kaydetme başarısı gösterdi. Bu arada Beşiktaş, Portekizli oyuncuların gol attığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. -BEŞİKTAŞ'A DURMAK YOK- Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapayan Beşiktaş, Gençlerbirliği ile 15 Nisan Cuma günü Fiyapı İnönü Stadı'nda oynayacağı 29. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılarda, Kasımpaşa maçında görev yapan oyuncular koşuların ardından antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışmalarının sonrasında yarı sahada maç yaparak antrenmanı bitirdi. Antrenmana tedavileri devam eden Matteo Ferrari, Ekrem Dağ, Guti Hernandez, Ersan Gülüm ve dinlendirilen Ricardo Quaresma katılmadı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.