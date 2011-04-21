-KARTAL'DA PATLAMA İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Kartal'da bir apartmanın önüne bırakılan parça tesirli el yapımı bombanın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Petrol İş Mahallesi Villa Sokak'taki bir apartmanın önünde patlama oldu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, patlamanın, parça tesirli el yapımı bombadan kaynaklandığını tespit etti. Bazı binaların camlarının kırılmasına ve park halindeki araçlarda küçük çapta hasara yol açan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. -ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ ARACA MOLOTOFKOKTEYLİ- Öte yandan, Esenyurt Merkez Mahallesi 1140'ıncı Sokak'ta park halinde bulunan otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Tamamen yanan araçta inceleme yapan polis, olayı gerçekleştiren kişileri bulmak için bölgede çalışma başlattı.