Kartal'da patates yüklü kamyon devrildi: 1'i çocuk, 2 yaralı

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL D-100 Karayolu\'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği patates yüklü kamyon orta bariyerlere çarparak devrildi. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Cevlizli Mevkinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Serdar Alpaslan yönetimindeki 03 FR 630 plakalı patates yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyon sürücüsü Serdar Alpaslan ve yanındaki oğlu Erdoğan Alpaslan kupada sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu Polis, İtfaiye ve Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonun içerisinde sıkışan iki kişiyi kısa sürede çıkardı. Sağlık ekipleri baba Serdar ve Oğlu Erdoğan\'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptık sonra Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı.İtfaiye ve polis ekipleri çevrede yola savrulan patatesler nedeniyle başka bir kazanın yaşanmaması için D-100 Karayolunu bir süre çift taraflı trafiğe kapatırken trafik yan yoldan sağlandı. Kamyondan yola savrulan patatesler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım ekipleri tarafından temizlendi.

Devrilen kamyon ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kaldırılldı. Bir süre tek şeritten ilerleryen trafik kaza yapan kamyonun kaldırılmasından sonra normale döndü.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kazayı görerek yaralıya yardım eden bir sürücü, “Ben olay yerine bir, iki dakika sonra geldim. Patates yüklü kamyon devrilmiş, vatandaşlar araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışıyorlardı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları çıkardı. Emniyet ekipleri olay yerine gelerek yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)