KARTAL'DA ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE "POMPALI" DEHŞET

- O onlar kamerada

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Kartal\'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en işlek caddesinde onlarda kişinin gözleri önündeki dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi\'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut\'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Akbulut\'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akbulut\'un vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Yaralının vurulma anı

-Yaralının kaçarak markete sığınması

-Saldırganın görüntüsü

CEP TELEFONU

-Polisin saldırganı gözaltına alması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kurşunların isabet ettiği yerler

-Genel ve detay

DHA FEED

