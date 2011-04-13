-KARTAL'DA NEŞELİ ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 13.04.2011 - Beşiktaş, Gençlerbirliği ile 15 Nisan Cuma günü oynayacağı Spor Toto Süper Lig maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşularla başlayan futbolcular, pas çalışmalarının ardından bir süre ayak tenisi oynadı. 5'e 2 pas çalışmalarından sonra kanat organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlılar, yarım sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Bu arada, 5'e 2 çalışmasında hiç top kaptırmayan Erhan Güven, arkadaşları tarafından omuzlara alınarak tebrik edildi. Ayak tenisinde ise arkadaşlarını mağlup eden Fabian Ernst, İbrahim Toraman ve Roberto Hilbert büyük sevinç yaşadı. Antrenmana tedavileri devam eden Ferrari ve Ersan Gülüm katılmazken, Ekrem Dağ, Guti ve Quaresma takımdan ayrı koşu yaptı. Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayıp, tesislerde kampa girecek. -BİLETLER SATIŞTA- Beşiktaş ile Gençlerbirliği takımları arasında 15 Nisan Cuma günü yapılacak maçın biletleri satışa çıkarıldı. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri 30 ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla Biletix'ten satışa sunuldu. Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının bilet fiyatları tribünlere göre şöyle: VIP Üst B-E: 200 TL VIP Üst A-F: 175 TL VIP Alt C-D: 175 TL VIP Alt B-E: 150 TL VIP Alt A-F: 125 TL Numaralı C-D: 125 TL Numaralı A-B-E-F: 100 TL Kapalı Üst: 80 TL Kapalı Alt: 60 TL Yeni Açık: 30 TL Eski Açık: 30 TL Rakip Takım: 30 TL