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KARTAL'DA MÜHİMMAT BULUNDU İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2010 15:41

-KARTAL'DA MÜHİMMAT BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Kartal sahilinde kayalıklar arasında 70 adet uzun namlulu silah mermisi bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçenin sahilindeki kayalıklar arasında, 2 ayrı poşet içerisinde mühimmat olduğunu gören temizlik işçileri, olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Bomba imha ekiplerinin de yaptığı incelemenin ardından yapılan araştırmada, 2 ayrı poşet ve karton kutu içerisindeki 70 adet merminin 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silahlara ait olduğu anlaşıldı. Mermiler, olay yerindeki incelemelerin ardından kriminal polis laboratuvarına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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