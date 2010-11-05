-KARTAL'DA MASKELİ SOYGUN İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - Kartal'da kar maskeli 2 soyguncu, bir marketten silah tehdidiyle kasada bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. Alınan bilgiye göre, Cevizli Kültür Caddesi numara 25'te bulunan bir markete gelen kar maskeli silahlı iki soyguncu, market görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı alarak olay yerinden ayrıldı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaparak marketteki güvenlik kameralarına el koydu. Market çalışanı 2 kişi de ifadeleri alınmak üzere Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezine götürüldü. Polis, MOBESE ve mağaza güvenlik kameraları görüntülerinden kaçan iki soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.