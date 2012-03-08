Kartal'da liselerde dağıtılan kitapla ilgili inceleme

T24 - İstanbul'un Kartal ilçesinde liselerde ücretsiz olarak dağıtılan ve ırkçı ifadeler içeren Yunus Zeyrek imzalı "Bu Dosyayı Kaldırıyorum" adlı kitap hakkında inceleme başlatıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Yunus Zeyrek imzalı Ermeni sorununu konu edinen "Bu Dosyayı Kaldırıyorum" kitabını Kartal'da bulunan liselere ücretsiz olarak dağıttığı ortaya çıkmıştı.

Kitapta Ermeni sorunuyla ilgili kalem oynatan pek çok isim açıktan hedef gösteriliyor ve her sayfasında ırkçı ifadeler yer alıyordu.

Ece Temelkuran, Orhan Pamuk, Can Dündar gibi daha pek çok ismin yazılarından parçalar alarak ırkçı ve ayrımcı ifadeler kullanan yazar "Ermeni kardeşlerimden özür diliyorum' kampanyasına katılan isimleri de tek tek yazarak pek çok yazar ve gazeteciyi "İçimizdeki şeytan", "Gizli Ermeni", "Kansız", "Soysuz" ve "Zıpçıktı", "Besleme kalem takımı" tanımlıyor ve hedef gösteriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talimatıyla Kartal'daki liselere gönderilen kitapların, edebiyat ve tarih öğretmenlerine 10'ar tane dağıtıldığı ve kitapları alan öğretmenlerin de seçtikleri öğrencilere imza karşılığı kitapları ücretsiz verdikleri belirtiliyor.