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Spor

KARTAL'DA KUPA MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

16 Nisan 2011 16:10

-KARTAL'DA KUPA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapayan Beşiktaş'ta gözler Gaziantepspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar, izin yapmadan Gaziantepspor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları geçen Ricardo Quaresma ile Ekrem Dağ'ın da katıldığı antrenmanda, Gençlerbirliği maçında forma giyen futbolcular koşunun ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Matteo Ferrari ve Ersan Gülüm ile bel ağrısı bulunan Manuel Fernandes katılmadı. Guti Hernandez ise tedavisinin ardından takımla birlikte koşu yaptı. Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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