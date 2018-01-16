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KARTAL'DA KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNDE YANGIN 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Kartal'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı

16 Ocak 2018 04:17

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Kartal\'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi.

Olay Kartal, Esentepe Mahallesi, Ersel Sokak\'ta bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, atık toplayan işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar hurdalar arasında bulunan plastik ve kağıt atıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen itfaiyeye bildirildi. 
 
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ
Yangına; Kartal, Pendik, Maltepe,  ve Yakacık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı. 

Görüntü dökümü:
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-Yanan işyeri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Toplanan vatandaşlar
-Genel ve detaylar


 

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