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Spor

Kartal'da kart alarmı

Beşiktaş'ta, bu akşam oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart alarmı verildi.

10 Mart 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş'ta, bu akşam oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi sarı kart alarmı verildi.

Siyah-beyazlılarda, sarı kart ceza sınırında bulunan 5 futbolcu, Gençlerbirliği maçında sarı kart görmeleri halinde lider Sivasspor ile deplasmanda oynanacak önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ligde 3'er sarı kartları bulunan İbrahim Üzülmez, Mert Nobre, Serdar Özkan, İbrahim Toraman ve Edouard Cisse, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler ve 25. haftadaki Sivasspor karşılaşmasında görev alamayacaklar.

Siyah-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan futbolcular ve kart gördükleri maçlar şöyle:

Mert Nobre: Gaziantepspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği

İbrahim Üzülmez: Gençlerbirliği, Denizlispor, Konyaspor

İbrahim Toraman: Gaziantepspor, Sivasspor, Fenerbahçe

Serdar Özkan: Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor

Edouard Cisse: Konyaspor, Kayserispor, Eskişehirspor

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