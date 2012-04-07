Kartal'da kan kaybı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, Karabükspor deplasmanından da galibiyet çıkaramadı. Holosko'nun golüyle öne geçen siyah beyazlı ekip, Mehmet Yıldız'ın golüne engel olamadı. Kartal, maçı 9 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Holosko'nun golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 23. dakikada Mehmet Yıldız'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sonuçlandı. Siyah beyazlı ekipte 69. dakikada Almedia, 84. dakikada da Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü ve konuk takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Son iki maçından galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı ve 34. haftalık normal sezonu 55 puanla tamamladı.

İki maçlık galibiyet serisi sona eren Karabükspor ise evinde 9 maç aradan sonra puan kaybetti. Ev shaibi takım ligi 44 puanla kapattı.

Süper Final öncesi moral bulup, yeni kulüp başkanı Fikret Orman yönetiminde ilk galibiyetine ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş ile ligin ikinci yarısında evinde oynadığı 8 maçın hepsini kazanan ve 9'da 9 yapmak isteyen Kardemir Karabükspor'un maçına taraftarlar ilgi gösterdi. Kale arkası 10, maraton tribünü 20 ve kapalı tribün biletleri 40 liradan satılan ve biletleri günler öncesinden tükenen maçta, 7 bin kişilik Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu tamamen doldu.

Kardemir Karabükspor karşılaşmaya etkili başladı. Kanatları iyi kullanan ev sahibi takım, etkili ortalarla Beşiktaş kalesinde tehlike yaratsa da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

Quaresma'nın pasıyla ceza alanına hareketlenen Holosko, indirdiği topu Fernandes ile buluşturdu. Ceza alanındaki Fernandes, tekrardan Holosko'yu gördü ve Slovak oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu.

Skorda üstünlüğü lehine çeviren Beşiktaş'ın sevinci uzun sürmedi. İlhan Parlak, defansın arkasına hareketlenen Mehmet Yıldız'ın önüne bıraktığı topta, Mehmeh Yıldız ceza sahası içerisinde plase vuruşla kaleci Rüştü'yü mağlup ederek skorda dengeyi sağladı.

42. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta İbrahim Toraman topu kafayla ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, İbrahim'in defans oyuncusuna faul yaptığı gerekcesiyle golü geçersiz saydı.

İlk yarının kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, uzatması dakikası eklemeden ilk yarıyı sonlandırdı.

İkinci yarıda iki takımda rakip kalede istediği pozisyonları bulamayınca skorda değişiklik gerçekleşmedi. İlk yarıya oranla düşük tempodaki karşılaşmanın 69. dakikasında siyah beyazlı takım 10 kişi kaldı.

Hugo Almeida, Karabüksporlu Jahic'le girdiği ikili mücadelenin ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızılı kartla oyun dışı bırakıldı.

Dakikalar 84'ü gösterirdiğinde Beşiktaş, 9 kişi kaldı. Almedia'nın ardından Egemen Korkmaz, ceza alanı önünde Erkan Taşkıran'a yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda Karabükspor, eksik Beşiktaş karşısında baskı kursa da galibiyeti getirecek golü kaydedemeyince mücadele 1-1 sona erdi.