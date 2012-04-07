T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal'da kan kaybı sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve normal sezonun son haftasının açılış maçında Kardemir Karabükspor ile Beşiktaş, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi

07 Nisan 2012 01:36

 

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçını kazanamayan Beşiktaş, Karabükspor deplasmanından da galibiyet çıkaramadı. Holosko'nun golüyle öne geçen siyah beyazlı ekip, Mehmet Yıldız'ın golüne engel olamadı. Kartal, maçı 9 kişi tamamladı.
 
Karşılaşmanın 17. dakikasında Holosko'nun golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, 23. dakikada Mehmet Yıldız'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sonuçlandı. Siyah beyazlı ekipte 69. dakikada Almedia, 84. dakikada da Egemen Korkmaz kırmızı kart gördü ve konuk takım mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
 
Son iki maçından galibiyet elde edemeyen Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı ve 34. haftalık normal sezonu 55 puanla tamamladı.
 
İki maçlık galibiyet serisi sona eren Karabükspor ise evinde 9 maç aradan sonra puan kaybetti. Ev shaibi takım ligi 44 puanla kapattı.
 
Süper Final öncesi moral bulup, yeni kulüp başkanı Fikret Orman yönetiminde ilk galibiyetine ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş ile ligin ikinci yarısında evinde oynadığı 8 maçın hepsini kazanan ve 9'da 9 yapmak isteyen Kardemir Karabükspor'un maçına taraftarlar ilgi gösterdi. Kale arkası 10, maraton tribünü 20 ve kapalı tribün biletleri 40 liradan satılan ve biletleri günler öncesinden tükenen maçta, 7 bin kişilik Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu tamamen doldu.
 
Kardemir Karabükspor karşılaşmaya etkili başladı. Kanatları iyi kullanan ev sahibi takım, etkili ortalarla Beşiktaş kalesinde tehlike yaratsa da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.
 
Quaresma'nın pasıyla ceza alanına hareketlenen Holosko, indirdiği topu Fernandes ile buluşturdu. Ceza alanındaki Fernandes, tekrardan Holosko'yu gördü ve Slovak oyuncunun vuruşunda top filelerle buluştu.
 
Skorda üstünlüğü lehine çeviren Beşiktaş'ın sevinci uzun sürmedi. İlhan Parlak, defansın arkasına hareketlenen Mehmet Yıldız'ın önüne bıraktığı topta, Mehmeh Yıldız ceza sahası içerisinde plase vuruşla kaleci Rüştü'yü mağlup ederek skorda dengeyi sağladı.
 
42. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta İbrahim Toraman topu kafayla ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan, İbrahim'in defans oyuncusuna faul yaptığı gerekcesiyle golü geçersiz saydı.
 
İlk yarının kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, uzatması dakikası eklemeden ilk yarıyı sonlandırdı.
 
İkinci yarıda iki takımda rakip kalede istediği pozisyonları bulamayınca skorda değişiklik gerçekleşmedi. İlk yarıya oranla düşük tempodaki karşılaşmanın 69. dakikasında siyah beyazlı takım 10 kişi kaldı.
 
Hugo Almeida, Karabüksporlu Jahic'le girdiği ikili mücadelenin ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızılı kartla oyun dışı bırakıldı.
 
Dakikalar 84'ü gösterirdiğinde Beşiktaş, 9 kişi kaldı. Almedia'nın ardından Egemen Korkmaz, ceza alanı önünde Erkan Taşkıran'a yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı.
 
Kalan dakikalarda Karabükspor, eksik Beşiktaş karşısında baskı kursa da galibiyeti getirecek golü kaydedemeyince mücadele 1-1 sona erdi.

ETİKETLER

Kartalbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24