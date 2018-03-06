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KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA Kartal'da bir site otoparkının istinat duvarı çöktü

06 Mart 2018 21:10

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA
Kartal\'da bir site otoparkının istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafından zabıta ekipleri tarafından 10 gün önce güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.
Kartal Yakacık Uğur Mumcu Nurçiçeği Sokak üzerinde bir site otoparkının istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 gün önce çökmeye karşı zabıta ekipleri tarafından duvarın etrafında güvenlik önlemi alındığı belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bir site sakini, yağmurun etkisiyle çökmeye neden olduğunu, çöken bölümün üzerinde bulunan bir otomobilin ağırlık oluşturduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü:
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-Çöken duvar
-İtfaiye ekipleri
-Zabıta tarafından çekilen bariyer
-Site sakininin açıklamaları 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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