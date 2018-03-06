Kartal'da istinat duvarı çöktü (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL\'da bir site otoparkının istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafından zabıta ekipleri tarafından 10 gün önce güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.

Kartal Yakacık Uğur Mumcu Nurçiçeği Sokak üzerinde bir site otoparkının istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 gün önce çökmeye karşı zabıta ekipleri tarafından duvarın etrafında güvenlik önlemi alındığı belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir site sakini, yağmurun etkisiyle çökmeye neden olduğunu, çöken bölümün üzerinde bulunan bir otomobilin ağırlık oluşturduğunu bildirdi.

(FOTOĞRF)