Kartal'da ilkokulda taciz iddiası!

Kartal'da bir ilkokulun bahçesinde şenlik olduğu sırada içeri giren şüphelinin, kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Küçük kızın annesi, okul yönetiminin olayın üstünü kapatmak istediğini söyleyerek, Milli Eğitim Şube Müdürü'nün "Kızını bir kişi takip etmiş, büyütülecek bir şey yok, gerekeni yapacağım" dediğini iddia etti. Baba ise “Okuldakiler ‘Polise haber verdik’ demişler ama karakola gittiğimizde kimsenin bir şeyden haberi yoktu” dedi.

Habertürk’ten Kurthan Demir’in haberine göre, İstanbul Kartal’daki bir ilkokulda 23 Nisan kutlamaları sırasında okula giren 30’lu yaşlardaki bir kişinin, 8 yaşındaki öğrenciye tacizde bulunduğu öne sürüldü. Olay, diğer çocukların gördüklerini öğretmenlerine anlatmasıyla ortaya çıktı.

“Büyütülecek bir şey yok, gerekeni yapacağım”

Küçük kızın annesi J.G., olayın okul yönetimince kapatılmak istendiğini de öne sürdü. “Olayı müdürden değil velilerden öğrendim” diyen Anne J.G., şöyle konuştu: “Beni rehber öğretmen aradı, ‘Gelin acil bir şey konuşacağız’ diye. Müdür odasına alıp ‘Kızına biri rahatsızlık vermiş, korkma’ dediler. Taciz olduğunu söylemediler. Milli Eğitim Şube Müdürü gelene kadar kimseden bilgi alamadım. O da ‘Kızını bir kişi takip etmiş, büyütülecek bir şey yok, gerekeni yapacağım’ dedi. BİMER’e de şikâyette bulunduklarını belirten Baba E.Ö. ise “Okuldakiler ‘Polise haber verdik’ demişler ama karakola gittiğimizde kimsenin bir şeyden haberi yoktu” dedi.

Küçük çocuğun ailesi tarafından olayı kapatmaya çalıştığı iddia edilen şube müdürü açıklama yapmayı reddederken, BİMER ve polisin incelemesinin yanı sıra savcılık da soruşturma başlattı.