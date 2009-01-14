T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal'da gündem Semavi

Beşiktaş'ın, Kocaelispor'un sol kanat oyuncusu Semavi Özgür'ü de renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

14 Ocak 2009 02:00


Ara transfer döneminde kadrosuna Bursaspor'dan Yusuf Şimşek'i katan Beşiktaş'ın, Kocaelispor'un sol kanat oyuncusu Semavi Özgür'ü de renklerine bağlamak istediği öğrenildi.


Kocaelispor'la yollarını ayıran başarılı sol kanat oyuncusu Semavi Özgür, Beşiktaş yolunda.

Semavi, Kocaelispor'dan alacaklarını tahsil edemediği için yeşil-siyahlılarla olan sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

27 yaşındaki futbolcunun takımının kamp yaptığı Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle pazarlık masasına oturduğu iddia ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24