Kartal'da gündem Semavi



Ara transfer döneminde kadrosuna Bursaspor'dan Yusuf Şimşek'i katan Beşiktaş'ın, Kocaelispor'un sol kanat oyuncusu Semavi Özgür'ü de renklerine bağlamak istediği öğrenildi.





Kocaelispor'la yollarını ayıran başarılı sol kanat oyuncusu Semavi Özgür, Beşiktaş yolunda.



Semavi, Kocaelispor'dan alacaklarını tahsil edemediği için yeşil-siyahlılarla olan sözleşmesini tek taraflı fesh etti.



27 yaşındaki futbolcunun takımının kamp yaptığı Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldiği ve siyah-beyazlı yöneticilerle pazarlık masasına oturduğu iddia ediliyor.

