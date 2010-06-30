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Spor

Kartal'da gidecekler belli oldu

Siyah-Beyazlı takımda Tomas Zapotocny ile Tello'nun gönderilmesi kesinleşti. Holosko ve Nobre ise teklif gelmesi halinde satılacak.

30 Haziran 2010 03:00

T24- Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta 30 kişilik kadroyu 24'e indirmek isteyen teknik direktör Bernard Schuster, gönderilecek futbolcular listesinde önceliği yabancılara verdi. Alman teknik adam, öncelikle geçen sezon Bursaspor'da kiralık olarak forma giyen Tomas Zapotocny'yi kadrosunda düşünmüyor.


Schuster'in düşünmediği ikinci isim ise, halen Şili Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'na giden ve elenen Tello. Hilbert'in transferinden sonra bu bölgede Tello'yu düşünmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü, yönetime iki oyuncunun da satılması ya da kiralanması yönünde rapor verecek.


NOBRE'NİN BENİM SİSTEMİMDE YERİ YOK


Quaresma'nın transferi nedeniyle de yöneticilere Holosko'nun yedek kalacağını ifade eden Bernard Schuster, 'Eğer teklif gelirse Holosko'nun satılması yerinde olur' dedi. Hatırlanacağı gibi Holosko'yu Bursaspor daha önce transfer etmek istemişti. Schuster'in 'gönderilmesi yerinde olur' dediği dördüncü futbolcu ise Mert Nobre. Yönetimden Robinho ya da Luca Toni'nin transfer edilmesini isteyen Alman teknik adam, 'Nobre benim oynatmak istediğim sistemin forveti değil. Bu nedenle kadroda tutmamız kulübümüz için lüks olur' diye konuştu. 7 Temmuz'da bitecek kampın ardından 4 futbolcuya da teknik direktör Schuster'in kararı tebliğ edilecek.

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