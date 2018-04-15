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 KARTAL'DA FECİ KAZA: 4 ÖLÜ 1 YARALI -1 

  Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA Kartal'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

15 Nisan 2018 20:24

 

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
Kartal\'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 16.45  sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi.  41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan carptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Otomobilden görüntü
-İtfaiye, sağlık ve polisler
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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